Depois da inauguração do Plano de Drenagem de Lisboa, a comissária deslocou-se à Unicorn Factory Lisboa, numa viagem à capital portuguesa focada na sustentabilidade. Esteve acompanhada pelo secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves, e reuniu com representantes de várias startups e entidades ligadas ao ecossistema de inovação nacional.

Entre os tópicos abordados estiveram os desafios da transição verde, a valorização do conhecimento europeu e a necessidade de transformar inovação em soluções economicamente viáveis.

Durante a visita, Jessika Roswall elogiou a Unicorn Factory Lisboa, uma incubadora de start-ups reconhecida internacionalmente, pelo seu contributo no desenvolvimento de iniciativas sustentáveis, como o greenhub, o programa Clean Future e o mais recente LX Circular. Os projetos foram apresentados como exemplos de como hubs de inovação locais podem ter impacto europeu, referiu a empresa em comunicado.

Por sua vez, João Manuel Esteves defendeu uma estratégia integrada baseada em eficiência, resiliência e inovação, destacando o projeto “A Água que nos Une” como um caso concreto da nova abordagem governamental à gestão da água em Portugal.

O encontro promoveu o diálogo entre decisores políticos e agentes do setor da inovação, num momento em que a Europa procura reforçar a sua posição global face ao investimento crescente em tecnologia por parte de países como os EUA e a China.