A primeira geração a crescer com as redes sociais, revela o estudo realizado pela Kaspersky, apresenta uma “ingenuidade inquietante”. A análise divulga que 70% dos millennials nem sempre verifica a autenticidade das suas ligações digitais e 64% já encontraram alguém online que, “na sua opinião, deturpou ou distorceu a verdadeira identidade”.

Noutro relatório foi revelado que se “71% consideram os membros do agregado familiar com mais conhecimentos digitais”.

"Um em cada dez mente sobre a sua identidade nas redes”, aponta a nota lançada às redações.

14% dos millennials já utilizou um “nome falso, criou um perfil fictício ou fingiu deliberadamente ser outra pessoa nas redes sociais”. A deturpação digital “não é apenas domínio de alguns burlões”, mas também um comportamento adotado por alguns millennials.

Ruth Guest, ciberspicóloga, alerta que confiar implicitamente nos próprios conhecimentos digitais leva a que possamos ignorar a possibilidade dos outros não serem tão genuínos como parecem.

Estes comportamentos têm uma repercussão negativa que apontam para 38% dos millennials a relatarem experiências negativas devido à perda de confiança online e 68% a afirmarem que são menos propensos a confiar e a estabelecer relações online. Contudo, 44% firma ainda confiar nas informações partilhadas online.

Segundo Marc Rivero, Investigador Principal de Segurança da Equipa de Investigação e Análise Global (GReAT) da Kaspersky, cabe aos millennials “identificar e resolver o promessa da ingenuidade e da confiança indevida da sua geração”. Acrescenta que "hábitos digitais que cultivam não só salvaguardam a própria segurança, como também criam um precedente para as gerações mais jovens e para os indivíduos menos experientes em tecnologia" gerando uma "cultura de vigilância".

As medidas adotadas podem passar por verificar identidades; corroborar informações partilhadas online; gerir informações pessoais, ter cuidado com marcação geográfica, ter cuidado com os dados dos outros; mater-se informado sobre burlas digitais, utilizar palavras-passe fortes e instalar atualizações.

A Kaspersky é uma empresa global de cibersegurança e privacidade digital fundada em 1997. Este inquérito online foi conduzido por uma agência de pesquisa de mercado ignoram recolhidos dados de 4.000 pessoas com idades entre os 27 e os 43 anos em oito países: França, Alemanha, Grécia, Itália, Sérvia, Espanha, França, Itália, Reino Unido e Estados Unidos.