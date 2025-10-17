Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na 28.ª edição o programa disponibiliza 100 vagas de estágio remunerado em empresas e entidades parceiras em todo o mundo, reforçando o compromisso com a formação de talento português e a integração em redes internacionais de conhecimento e inovação.

Para além das vagas mencionadas, nesta edição destacam-se também a introdução de um período de descanso de uma semana, para garantir um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional dos estagiários; um maior foco no bem-estar e acompanhamento dos estagiários, com atenção à saúde mental; uma nova plataforma de candidaturas, com uma experiência de utilizador mais simples e intuitiva e uma seleção mais criteriosa das entidades de acolhimento, com base na experiência de edições anteriores.

Madalena Oliveira e Silva, presidente da AICEP, valoriza o bem-estar e a qualidade da experiência como uma forma de preparar "melhor os jovens para os desafios globais e aproximando- os das empresas que acreditam na inovação e na internacionalização como motores de futuro”, afirmou em nota de imprensa.

Criado em 1997, o INOV Contacto já proporcionou experiências internacionais a milhares de jovens portugueses em cerca de 90 países e 1400 entidades acolhedoras, constituindo-se como um instrumento estratégico de internacionalização do talento nacional e de reforço da competitividade das empresas portuguesas.

Para obter mais informações pode visitar o site da AICEP dedicado ao projeto INOV Contacto.

