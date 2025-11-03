Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O helicóptero com base em Loulé ficou inoperacional cerca das 15:00 de sábado, dia 01 de novembro, por motivos de manutenção e logísticos, prevendo-se que retome a operacionalidade no decorrer do dia de amanhã" [terça-feira], adiantou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) à agência Lusa.

Em causa está o transporte no sábado de um bebé em estado crítico entre os hospitais de Faro e Dona Estefânia, em Lisboa, por ambulância, depois de o helicóptero do INEM não ter assegurado a transferência do recém-nascido.

Segundo o INEM, o transporte entre estes hospitais "não poderia ter sido assegurado por via aérea a partir de qualquer das bases, Évora ou Loulé, devido às condições meteorológicas adversas que se faziam sentir na altura do pedido, também em Lisboa".

"Ou seja, mesmo que o helicóptero de Loulé estivesse operacional, o transporte não poderia ser concretizado com recurso a este meio aéreo", adiantou o instituto, avançando que assegurou a resposta ao pedido por via terrestre, através de uma ambulância de transporte inter-hospitalar pediátrico, "garantindo o transporte e o acompanhamento médico ao bebé com a máxima segurança".

Na sequência deste caso, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu um processo de esclarecimento. Foram solicitados esclarecimentos ao INEM e à Unidade Local de Saúde do Algarve, que têm um prazo de dez dias para apresentar resposta.

