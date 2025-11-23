Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo um porta-voz da companhia aérea, citado pela agência Efe, trata-se de um repositório de comunicação hospedado e administrado por terceiros, e as informações contidas nesse sistema de troca de informações são "limitadas e não operacionais", embora alguns dados pessoais de clientes tenham sido obtidos.

A informação extraída contém nomes, apelidos e endereços de email e, em menor medida, telefones e números de afiliação ao Iberia Club, embora a mesma fonte esclareça que não foram obtidos "dados completos e utilizáveis de meios de pagamento nem chaves de acesso às contas da Iberia".

Embora alguns códigos de reserva tenham sido extraídos para voos futuros, não há evidências no momento de que alguma atividade fraudulenta tenha sido realizada com eles.

A companhia aérea entrou em contacto com os clientes afetados e tomou medidas de segurança adicionais, incluindo um fator duplo para que apenas os clientes possam gerir as suas reservas.

