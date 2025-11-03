Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O pedido surge na sequência do transporte de um recém-nascido em estado grave, que no sábado teve de ser transferido de Faro para Lisboa de ambulância. O bebé nasceu no Hospital de Portimão na sexta-feira com hemorragia cerebral e, devido à gravidade do seu estado, foi inicialmente transportado para Faro antes de ser enviado para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, onde permanece internado nos cuidados intensivos.

O INEM explicou à SIC que, embora tenha sido solicitado o helicóptero, as condições meteorológicas impediram o transporte aéreo e que a aeronave estacionada em Loulé estava inoperacional desde as 15 horas devido à falta de uma peça. Este episódio levantou questões sobre a prontidão do serviço de transporte aéreo de emergência na região.

