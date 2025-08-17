Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo Maria Lúcia Amaral, esta medida tem permitido "diminuir a severidade de alguns grandes incêndios". Contudo, ainda existem "dificuldades e condições muito desfavoráveis", que "impedem a atuação eficaz dos meios aéreos".

Assim, a situação de alerta é prolongada por mais 48 horas, até às 23h59 de terça-feira.

Os incêndios que lavram no país há 25 dias já consumiram mais de 155 mil hectares, segundo dados provisórios recolhidos pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).