Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Os tripulantes, a navegar a bordo do pesqueiro 'NUEVO SALMON', foram forçados a abandonar a embarcação quando esta se encontrava a naufragar, recorrendo assim a duas balsas salva-vidas e a transmissores de localização usados em situações de emergência", explica a Força Aérea em comunicado.

Os náufragos foram primeiramente recolhidos pelo navio mercante 'CS STANDARD', "que se encontrava nas proximidades" e, depois, "a Força Aérea empenhou um helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 752 – 'Fénix', e um avião C-295M, da Esquadra 502 – 'Elefantes', em alerta permanente na Base Aérea N.º 4, nos Açores" para o resgate.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

"A ativação foi coordenada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes, da Força Aérea, em articulação com o MRCC de Ponta Delgada, da Marinha", é referido.

"Tendo descolado às 00H45, duas horas depois, pelas 02H45, o helicóptero EH-101 Merlin efetuou a recuperação dos 11 náufragos, de nacionalidades espanhola e indonésia, encaminhando-os para Ponta Delgada", adianta ainda a Força Aérea.