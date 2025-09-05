O Mercado do Bolhão vai celebrar, nos dias 12 e 13 de setembro, o terceiro aniversário da sua reabertura com uma programação especial, pensada para todas as idades e para toda a família. Entre showcookings, atividades culturais, visitas guiadas e momentos musicais, o ponto alto será o concerto do projeto “Deixem o Pimba em Paz”, que sobe à escadaria principal no sábado, dia 13, às 18h.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Entre showcookings, atividades culturais, visitas guiadas e momentos musicais, o ponto alto será o concerto do projeto “Deixem o Pimba em Paz”, que sobe à escadaria principal no sábado, dia 13, às 18h.
O espetáculo junta o humorista Bruno Nogueira e a vocalista dos Clã, Manuela Azevedo, acompanhados por Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais, reinterpretando os clássicos populares da música pimba em versões originais e inesperadas.
O que está no programa?
Dias 12 e 13 de setembro, durante o dia:
- Beba Água do Porto (Projeto da empresa municipal Águas e Energia do Porto). Local: Praça da Formosa;
- Mercado da Alegria. Local: Galeria;
- Saco de Boxe Inteligente (Animação BHOUT). Local: Átrio de Alexandre Braga;
- O que significa o Bolhão para ti (Instalação participativa da Incrível). Local: Passadiço;
- Ainda Sabe? (Instalação Participativa). Local: Átrio de Fernandes Tomás;
- Visitas das Mascotes Draco e Viena do Futebol Clube do Porto. Local: Itinerante.
Dia 12 de setembro:
- Manhã – Banca do Amolador. Local: Itinerante;
- 10h30 – Showcooking Peixe no Mercado “Salada de Tomate com Sardinha em Conserva”. Local: Cozinha Bolhão-Meireles;
- 13h – 16h – Visita da Mascote Vita. Local: Itinerante;
- 15h – Showcooking Casa Vegetariana “Costeleta de Couve-flor”. Local: Cozinha Bolhão-Meireles;
- 16h – Conversa Café D. Gina “Os Desafios da Gestão de Pessoas na Restauração”. Local: Cozinha Bolhão-Meireles;
- 17h – Showcooking Culto ao Bacalhau “Bacalhau à Gomes de Sá”. Local: Cozinha Bolhão-Meireles.
Dia 13 de setembro:
- Manhã – Banca do Amolador. Local: Itinerante;
- 10h – 14h – Olhar o Bolhão com a Casa da Arquitectura. Local: Banca Histórica;
- 11h – De Manhã Começa o Dia. Local: Cozinha Bolhão-Meireles (Lotação de 15 crianças, por ordem de chegada);
- 11h – 16h – Visita da Mascote Vita. Local: Itinerante;
- 17h – Atuação do Coro Lira com Comerciantes do Mercado do Bolhão. Local: Escadaria Principal;
- 18h – Deixem o Pimba em Paz. Local: Escadaria Principal.
Comentários