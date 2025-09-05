Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Atendendo a que, como é do conhecimento público, a remoção dos veículos e destroços envolvidos no acidente se prolongou por toda a noite e madrugada e que o GPIAAF teve também a necessidade de acompanhar, esta tarde, diligências adicionais promovidas pelo Ministério Público, que terminaram há pouco, não é possível proceder hoje à publicação da Nota Informativa. A sua publicação será feita durante a tarde de amanhã, sábado”, explicou à Lusa fonte do organismo.

Na quinta-feira, o GPIAAF, em conjunto com outras entidades, realizou perícias no local do acidente, remetendo informações preliminares para esta sexta-feira, que só serão agora conhecidas no sábado.

Segundo fontes do setor ferroviário citadas pela Lusa, desde agosto de 2023 o GPIAAF dispõe apenas de um investigador dedicado a este setor e aguarda desde março pela autorização do Ministério das Finanças para contratar um segundo técnico.

Em conferência de imprensa, realizada na sede da PJ, em Lisboa, o coordenador do GPIAAF, Nelson Oliveira, recusou avançar um prazo final para a conclusão da investigação, assegurando, no entanto, que será publicado um relatório preliminar no prazo de 45 dias.

Oliveira defendeu ainda que o Estado deverá reforçar os recursos do gabinete: “Seguramente o Governo irá dotar muito brevemente o GPIAAF com os meios de que necessita, porque o respeito às vítimas que houve neste incidente assim o exige”.

Questionado pela Lusa, o Ministério das Infraestruturas afirmou que o GPIAAF “tem respondido sempre que solicitado” e garantiu que “desde o primeiro minuto está a acompanhar o acidente com o ascensor da Glória”.

O Elevador da Glória, explorado pela Carris, liga a Praça dos Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de 265 metros, sendo uma das atrações turísticas mais visitadas da cidade.