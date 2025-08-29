Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O instituto alerta ainda que vários concelhos do interior norte e centro, bem como do Algarve, estão sob perigo muito elevado e elevado de incêndio rural, situação que poderá começar a aliviar a partir de sábado.

O nível de perigo de incêndio, definido pelo IPMA, varia entre reduzido e máximo, sendo calculado com base em fatores como a temperatura do ar, humidade relativa, intensidade do vento e precipitação registada nas últimas 24 horas.

Previsão meteorológica

Para esta sexta-feira, a previsão aponta para céu muito nublado na maioria do território continental, apresentando-se pouco nublado ou limpo no Baixo Alentejo e no Algarve. Espera-se ainda chuva fraca no litoral norte e centro, assim como vento forte na faixa costeira da região sul e nas terras altas.

As temperaturas vão registar uma pequena subida nas máximas. As mínimas variam entre os 9 graus Celsius na Guarda e os 18 em Faro e Lisboa, enquanto as máximas vão dos 20 graus em Viana do Castelo até aos 29 em Évora e Faro.

Risco mantém-se elevado

O IPMA sublinha que, apesar do esperado desagravamento no sábado, a conjugação de calor, vento e baixa humidade mantém condições favoráveis à propagação de incêndios rurais, apelando à população para redobrar cuidados, em especial nas zonas de maior risco.