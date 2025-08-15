O corpo carbonizado de um civil foi encontrado em Vila Franca do Deão, na Guarda, confirmou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em declarações à RTP.
Segundo o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, a vítima mortal é um ex-autarca de Vila Franca do Deão, referiu em entrevista à agência Lusa na SIC Notícias.
É a primeira morte nos incêndios deste ano, na sequência do combate às chamas.
O incêndio que atinge várias localidades no concelho da Guarda mobiliza, neste momento, 137 operacionais, apoiados por 41 viaturas e um meio aéreo, de acordo com o site da Proteção Civil.
Há também dois feridos graves num incidente com um helicóptero em Coimbra, segundo a RTP.
