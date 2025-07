Denso fumo cobre agora vastas áreas da região, enquanto as temperaturas elevadas e rajadas de vento fortes dificultam de forma significativa os esforços de combate às chamas.

Mais de 300 operacionais e mais de 70 equipas de emergência estão no terreno, com apoio de meios aéreos e da Unidade Militar de Emergência de Espanha.

Segundo Joan Rovira, chefe de operações dos Bombeiros da Catalunha, o incêndio teve um início particularmente agressivo: “O relevo montanhoso impede o acesso a algumas zonas, o que está a dificultar bastante o nosso trabalho.”

Embora tenha sido recomendado o confinamento da população, algumas localidades nos arredores foram evacuadas por precaução.

“Decidimos manter o confinamento de quatro localidades por razões de segurança, mas temos o cuidado de assegurar que os veículos de emergência circulam sem entraves”, explicou o responsável.

Joan Rovira deixou ainda um alerta quanto à evolução do fogo: “Se as condições meteorológicas atuais se mantiverem, teremos grandes dificuldades em extinguir o incêndio.”

No entanto, apontou também uma réstia de esperança, garantindo que "se nas próximas duas ou três horas o vento mistral se mantiver estável, poderemos, com algum otimismo, evitar que o fogo alcance as estradas próximas.”

Este é mais um de vários incêndios que têm assolado a Catalunha nas últimas semanas, resultado direto das condições atmosféricas severas sentidas em toda a Europa. Há cerca de uma semana, dois agricultores perderam a vida depois de ficarem cercados pelas chamas de um outro foco que se propagou rapidamente.