Um pneu de um camião incendiou e deu origem ao fogo esta manhã, ainda ativo. O condutor não se terá apercebido e continuou a viagem, incendiando a berma da estrada por onde passou.

O combate às chamas está favorável, segundo declarações da proteção civil à SIC Notícias, mas implicou a mobilização de mais de 100 operacionais.

De acordo com a última informação recolhida pela Rádio Campanário, rádio loca, estão no terreno 167 operacionais dos Bombeiros de várias corporações do Alentejo, apoiados por 53 meios terrestres e cinco meios aéreos.

O Presidente da Câmara Municipal de Alandroal, João Grilo, o fogo terá tido origem no pneu de um camião que se incendiou, lançando focos de incêndio ao longo de uma estrada nacional.