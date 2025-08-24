Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O incêndio em Piódão, no concelho de Arganil, continua a ser o mais preocupante. Esta manhã, pelas 8h00, era o único ativo entre as ocorrências significativas da Proteção Civil, mobilizando 1.316 operacionais e 445 meios terrestres.

Em Pedrógão Grande, o fogo que obrigou no sábado à evacuação de aldeias por precaução encontrava-se já em fase de resolução, embora ainda com 671 operacionais e 216 viaturas no terreno. As estradas afetadas foram entretanto reabertas, incluindo a EN350, condicionada durante a noite.

A ANEPC registava ainda, à mesma hora, 30 incêndios em curso no continente, envolvendo 2.414 operacionais e 796 meios terrestres. Dois fogos em Castanheira do Ribatejo e Baião foram rapidamente dominados.

O risco de incêndio mantém-se muito elevado ou máximo em vários concelhos do interior Norte e Centro, apesar da descida ligeira das temperaturas. O IPMA prevê céu muito nublado, possibilidade de chuva fraca a norte do Cabo Raso e vento por vezes forte nas terras altas.

Desde julho, os incêndios rurais já causaram quatro mortos – incluindo um bombeiro – e vários feridos, além da destruição de habitações, explorações agrícolas e áreas florestais. Só até 23 de agosto arderam 248 mil hectares, mais de 57 mil dos quais no incêndio iniciado em Arganil.