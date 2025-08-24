Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os fogos que mobilizaram centenas de operacionais em Piódão e em Pedrógão Grande entraram em fase de resolução este domingo, avança a CNN.

No concelho de Arganil, o incêndio que deflagrou a 13 de agosto em Piódão ficou controlado ao fim de 11 dias, depois de ter atingido também os distritos da Guarda e de Castelo Branco e consumido mais de 57 mil hectares. Às 13h00, mantinham-se no terreno 1.292 operacionais, 432 veículos e seis meios aéreos em trabalhos de rescaldo.

Já em Pedrógão Grande, o fogo iniciado no sábado obrigou à evacuação de cinco aldeias e ao corte de vias como o IC8 e a EN2, entretanto reabertas. O incêndio entrou em resolução ainda durante a manhã, permanecendo no local 607 operacionais, apoiados por 185 veículos e quatro meios aéreos.