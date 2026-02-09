Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A polícia britânica está a avaliar alegações segundo as quais Andrew Mountbatten-Windsor terá partilhado informação confidencial relativa a viagens oficiais com Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais envolvendo menores. As suspeitas dizem respeito ao período em que Mountbatten-Windsor exerceu funções como enviado comercial do governo do Reino Unido.

Segundo o The Guardian, Andrew é suspeito de ter encaminhado relatórios oficiais sobre viagens a Singapura, Hong Kong e Vietname realizadas em 2010 e 2011. Na altura, desempenhava o cargo de representante comercial e participava em missões destinadas a promover interesses económicos britânicos no estrangeiro.

Um porta-voz da polícia de Thames Valley confirmou que as autoridades receberam um relatório com estas alegações e que a informação está a ser analisada de acordo com os procedimentos estabelecidos. A reação policial surge após a divulgação de emails incluídos nos chamados “ficheiros Epstein”, que aparentam mostrar Andrew a partilhar detalhes de visitas oficiais.

Segundo esses emails, a 7 de outubro de 2010, o então príncipe terá enviado a Epstein informações sobre viagens oficiais planeadas para Singapura, Vietname, Shenzhen, na China, e Hong Kong. Em algumas dessas deslocações, Andrew foi acompanhado por associados empresariais de Epstein. Após o regresso, a 30 de novembro do mesmo ano, terá reenviado a Epstein relatórios oficiais dessas visitas, apenas cinco minutos depois de os ter recebido do seu então assistente especial, Amit Patel.

Um porta-voz do Palácio de Kensington afirmou que o príncipe e a princesa de Gales estão “profundamente preocupados” com as revelações contínuas associadas a Mountbatten-Windsor nos ficheiros Epstein, sublinhando que os seus pensamentos permanecem centrados nas vítimas.

___

