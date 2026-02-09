Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a intervenção foi realizada pela 3.ª Divisão Policial, após as Equipas do Programa Escola Segura terem sido informadas, pelas 07h30, da concentração de cerca de 40 pessoas em frente à creche. A denúncia dava conta de um protesto motivado por suspeitas de maus-tratos a crianças, que já teria resultado em danos na porta da instituição e em agressões físicas ao proprietário.

No local, os agentes verificaram a presença de familiares que exibiam cartazes com imagens de alegados ferimentos sofridos por crianças, atribuídos a funcionárias da creche. A manifestação surge no seguimento de uma denúncia criminal por maus-tratos a menores naquele estabelecimento de ensino.

Durante o protesto, uma das funcionárias, ao tentar aceder ao local de trabalho, foi agredida por uma das manifestantes. A PSP interveio de imediato, interrompendo a agressão e procedendo à detenção da agressora em flagrante delito. A detida foi presente a interrogatório judicial no próprio dia.

Em comunicado, a PSP afirmou compreender as preocupações das famílias, mas sublinhou que a resolução de conflitos e a denúncia de crimes devem seguir os trâmites legais e institucionais, apelando à manutenção da ordem pública e à confiança nas instituições de justiça.

A polícia informou ainda que iniciou de imediato uma investigação às denúncias de maus-tratos a crianças na creche, em articulação com o Ministério Público, através do DIAP de Lisboa.

