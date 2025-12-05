Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A IGAS anunciou esta sexta-feira que, na sequência das notícias sobre a retirada de um bebé de quatro meses pela mãe do internamento de pediatria do Hospital Eduardo Santos Silva, integrado na Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, foi instaurado um processo de inspeção.
O processo visa avaliar os mecanismos de segurança da unidade hospitalar, depois de a mãe ter contornado as medidas previstas.
A bebé regressou à unidade hospitalar na quinta-feira, após ter sido entregue no Posto dos Carvalhos da Guarda Nacional Republicana (GNR), em Vila Nova de Gaia.
A IGAS esclareceu que a inspeção decorre em resposta aos acontecimentos relatados pelos meios de comunicação social e reforça a necessidade de avaliar os procedimentos de proteção de menores internados.
