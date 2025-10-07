Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa resposta à agência Lusa, citada pela RTP, depois de uma denúncia de casos de tuberculose num hotel, a Direção-Geral da Saúde esclareceu que, "até ao presente momento, foi confirmado um caso de tuberculose pulmonar em profissional com ligação a um estabelecimento hoteleiro, da região de Lisboa".

Segundo a DGS, este caso está em acompanhamento clínico e terapêutico em Consulta Respiratória da Comunidade da área de residência.

"Não existe, até à data, evidência de risco acrescido para a população em geral. Todas as medidas de isolamento e tratamento recomendadas têm sido cumpridas pelo caso", adianta a DGS.

Sabe-se ainda que as autoridades de saúde e restantes parceiros estão a identificar "contactos de risco de acordo com a exposição ao caso, e o seu encaminhamento para rastreio", seguindo Normas e Orientações de saúde pública aplicadas a estes casos.

Como é que se transmite a tuberculose pulmonar?

Transmite-se sobretudo pelo ar, quando uma pessoa com a doença liberta pequenas partículas infetadas ao tossir, falar ou espirrar.

O risco de contágio depende da gravidade da doença, da proximidade e duração do contacto e das condições do local.

"Só a tuberculose que afeta as vias respiratórias é contagiosa. Quando é identificado um caso, as autoridades de saúde rastreiam os contactos próximos — pessoas que estiveram várias horas com o doente — para detetar eventuais infeções", diz a DGS.

O rastreio começa por excluir doença ativa, através de sintomas e radiografia do tórax, e prossegue com um teste sanguíneo (IGRA) que avalia se houve contacto prévio com a bactéria.

