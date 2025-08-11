O episódio ocorreu na noite de sábado em Sankt Pölten, a oeste de Viena, quando um homem de 24 anos, de nacionalidade argelina, sobreviveu ao agarrar-se ao exterior de um comboio de alta velocidade Railjet, diz o The Guardian.

O passageiro encontrava-se no cais a fumar um cigarro quando a composição iniciou a marcha, forçando-o a agarrar-se à parte exterior para não ficar para trás.

De acordo com o jornal austríaco Heute, que recolheu testemunhos no local, o homem terá saltado para o espaço entre duas carruagens quando percebeu que o comboio estava a partir. Momentos depois, começou a bater nas janelas para chamar a atenção dos passageiros e da tripulação. Perante a situação, o revisor acionou imediatamente o travão de emergência, permitindo que a equipa de bordo ajudasse o homem a entrar em segurança na composição.

O porta-voz das ferrovias austríacas, Herbert Hofer, classificou o comportamento como “irresponsável” e alertou para os riscos mortais associados a este tipo de conduta. “Este género de situação normalmente termina com alguém morto. E não é apenas a própria pessoa que coloca em risco: se cair debaixo do comboio, obriga à intervenção de equipas de resgate, polícia e bombeiros”, sublinhou.

O comboio Railjet, que fazia o percurso entre Zurique, na Suíça, e Viena, partiu de Sankt Pölten no horário previsto, mas acabou por chegar à capital austríaca com um atraso de sete minutos devido à paragem de emergência. Embora estas composições possam atingir velocidades máximas de 230 km/h, não foi divulgado a que velocidade circulava o comboio no momento em que o passageiro estava suspenso no exterior.

O caso não é, contudo, inédito. Em janeiro deste ano, um homem de 40 anos, de nacionalidade húngara, sobreviveu depois de percorrer 32 quilómetros agarrado ao exterior de um comboio de alta velocidade na Alemanha. Tal como no incidente austríaco, o passageiro encontrava-se a fumar um cigarro quando o comboio partiu sem ele estar a bordo.