Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, com o apoio da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo o juiz de instrução criminal decretado a medida de coação mais grave: prisão preventiva.

O homem está indiciado pelo crime de tráfico de estupefacientes.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.