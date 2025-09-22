Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, com o apoio da Guarda Nacional Republicana (GNR).
O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo o juiz de instrução criminal decretado a medida de coação mais grave: prisão preventiva.
O homem está indiciado pelo crime de tráfico de estupefacientes.
