De acordo com a investigação, o suspeito terá provocado pelo menos quatro incêndios em veículos e um incêndio urbano, entre 14 de julho e 29 de setembro, nas localidades de Galegos e Oldrões.

Os fogos foram ateados com recurso a chama direta e, segundo a PJ, ocorreram num quadro de desequilíbrio, não apresentando o homem qualquer motivação ou justificação para os atos.

No total, foram destruídos sete automóveis e outros tantos ficaram danificados, além de uma oficina automóvel.

O detido, residente na área, vai ser presente às autoridades judiciais para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.

