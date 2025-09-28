Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo as autoridades, em comunicado, o indivíduo deslocou-se ao local onde se encontravam várias viaturas estacionadas e, sem qualquer justificação aparente, incendiou uma delas, colocando-se de seguida em fuga. As chamas propagaram-se rapidamente ao interior do veículo e acabaram por atingir outras viaturas no recinto.

A pronta intervenção do proprietário da oficina, com o auxílio de terceiros, evitou que o fogo atingisse proporções mais graves, nomeadamente a propagação para o interior da oficina e para outros edifícios comerciais e residenciais nas imediações. Os bombeiros foram chamados ao local e conseguiram extinguir o incêndio.

O suspeito, que já possui antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de apresentações semanais às autoridades.

