Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção foi efetuada pelo Posto Territorial de Chaves, no seguimento de diligências policiais após a deflagração de um incêndio naquela zona. Segundo a GNR, a origem do fogo foi uma queima destinada a derreter fios de cobre.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Durante a operação, foram apreendidos um isqueiro e 50 metros de cobre. O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Chaves.

Em comunicado, a GNR sublinha que as queimas e queimadas estão entre as principais causas de incêndios em Portugal. A realização destas atividades é interdita sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural «muito elevado» ou «máximo», sendo, fora desses períodos, dependente de autorização ou comunicação prévia. As autoridades apelam ainda à adoção de medidas de segurança, como estar sempre acompanhado e ter um telemóvel consigo durante qualquer queima autorizada.