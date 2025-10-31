Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção ocorreu no Monte da Caparica, durante uma ação de fiscalização de segurança rodoviária. O condutor não obedeceu à ordem de paragem e colocou-se em fuga, acelerando em direção a um dos militares, adotando uma condução que colocou em risco outros utilizadores da via. Após perseguição, o suspeito foi intercetado e detido.

Na viatura, a GNR encontrou 200 mil euros em maços de notas de 5, 10 e 20 euros. Questionado sobre a origem do dinheiro, o homem não conseguiu justificar a sua proveniência. Foi ainda detetada pelo menos uma nota com indícios de falsificação, que será submetida a perícia, e apreendidos três telemóveis no interior do veículo.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almada.

