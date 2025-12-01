Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A APEL considera “inoportuna” a separação de valores por formato e propõe que o montante global seja fixado em 90 euros, utilizável de forma flexível conforme a preferência de cada beneficiário. A associação sublinha que o essencial é garantir o acesso à leitura, independentemente do suporte, e reforçar o programa como ferramenta de promoção de hábitos leitores.

Miguel Pauseiro, presidente da APEL, elogia o esforço conjunto do Governo e do Parlamento no reforço financeiro do programa, mas frisa que “não faz sentido separar os valores entre livros físicos e e-books”, defendendo que o foco deve estar “no conteúdo e no impacto que a leitura induz no desenvolvimento dos jovens”.

A associação recorda que já tinha saudado o aumento do cheque de 20 para 30 euros previsto para o próximo ano e nota que, com a adição dos 60 euros agora anunciados, o valor total aproxima-se dos cerca de 100 euros que tem vindo a propor desde 2022, quando lançou publicamente a ideia de criar o programa em Portugal.

A APEL pede ainda esclarecimentos urgentes sobre o modelo de implementação decidido pelo Parlamento e sobre a forma como o montante será atribuído na prática, alertando para a importância de não atrasar o arranque do programa conforme anunciado pela ministra Margarida Balseiro Lopes.

A associação reafirma, por fim, a sua disponibilidade para colaborar com o Governo, os grupos parlamentares e as entidades do setor na definição de políticas públicas que reforcem a valorização do livro, da leitura e do conhecimento em Portugal.

