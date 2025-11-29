Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a operação, os militares da GNR detetaram que o suspeito transportava no interior do veículo 360 peças de vestuário contrafeito, ostentando logótipos de várias marcas conceituadas.

Todo o material foi apreendido pelas autoridades.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Barcelos.

