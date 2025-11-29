Um homem de 40 anos foi constituído arguido por contrafação, no dia 27 de novembro, após uma ação de fiscalização rodoviária realizada pelo Posto Territorial de Barcelos da GNR.
Durante a operação, os militares da GNR detetaram que o suspeito transportava no interior do veículo 360 peças de vestuário contrafeito, ostentando logótipos de várias marcas conceituadas.
Todo o material foi apreendido pelas autoridades.
Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Barcelos.
