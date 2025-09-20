Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Este sábado, a polícia estadual do Arizona confirmou a detenção de Joshua Runkles, de 42 anos, acusado de transportar uma arma para um local proibido e de se fazer passar por polícia, conta o The Guardian.

O episódio aconteceu junto ao State Farm Stadium, em Glendale, às portas de Phoenix, espaço onde este domingo se realiza o memorial público de Charlie Kirk, fundador da organização conservadora Turning Point USA (TPUSA).

As autoridades estão agora a tentar perceber as intenções de Runkles no estádio. Após a detenção, foi libertado sob caução, mas permanece sob investigação.

A situação mobilizou de imediato o Serviço Secreto dos Estados Unidos, que já se encontrava no local para coordenar a segurança do evento em articulação com as autoridades locais. Em comunicado, o organismo revelou que o suspeito foi abordado após apresentar “comportamento suspeito” e, quando questionado, afirmou ser agente da lei e estar armado. Contudo, confirmou-se que não fazia parte das forças autorizadas a trabalhar no recinto.

Segundo informações citadas pelo Washington Post, Runkles transportava pelo menos uma arma de fogo e uma faca. Além disso, mostrou credenciais policiais inativas e declarou que estava ali para prestar serviços de segurança privada.

O memorial de Charlie Kirk deverá reunir até 100 mil pessoas em Glendale. Entre os oradores confirmados estão o presidente Donald Trump, JD Vance, bem como figuras de peso da Administração norte-americana, incluindo o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário da Defesa, Pete Hegseth. A viúva, Erika Kirk, também discursará, tendo assumido recentemente a liderança da TPUSA após a morte do marido.

Charlie Kirk, de 31 anos, foi morto a tiro no passado dia 10 de setembro, durante uma conferência na Universidade do Vale do Utah. O suspeito do homicídio, Tyler Robinson, de 22 anos, foi acusado de homicídio qualificado. O Ministério Público do Estado de Utah já anunciou que pretende avançar com a pena de morte caso Robinson seja condenado.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.