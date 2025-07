Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Roma recebe conferência para a reconstrução da Ucrânia

Enquanto os ataques permanecem, mais agressivos que nunca, governos, organizações internacionais, instituições financeiras. empresas e municípios vão reunir-se para discutir a reconstrução e futuro da Ucrânia.

Trump ameaça tarifas de 50% ao Brasil e Lula recusa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas alfandegárias de 50% sobre todos os produtos brasileiros a partir de 1 de agosto, caso o governo de Luiz Inácio Lula da Silva não suspenda o julgamento de Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro respondeu na mesma moeda, e recusou submeter-se às ordens do americano.

Parlamento discute descida do IRS

O Parlamento discute hoje a descida do IRS, em todos os escalões, à exceção do escalão mais alto de rendimentos. Se a medida for aprovada pode significar uma alteração para a carteira dos portugueses.

Troféu Joaquim Agostinho volta à estrada

As bicicletas voltam às estradas para o 48.º Grande Prémio Internacional de Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho. Veja os mapas com as artérias condicionadas.

Combate Medieval: "Há professores, engenheiros, advogados, polícias que ao fim de semana são guerreiros"

Diferente de todos os desportos, o combate medieval afirma-se em Portugal como uma modalidade que começa a despertar cada vez mais curiosidade. No total, existem já seis equipas, reunidas numa associação, e são presença constante em torneios nacionais e internacionais.

