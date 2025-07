Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Trump recebe Netanyahu para discutir cessar-fogo em Gaza

O Presidente dos EUA, Donald Trump, recebe hoje em Washington o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para discutir uma nova proposta norte-americana de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O plano, atualmente em negociação no Qatar entre Israel e o Hamas, prevê 60 dias de tréguas, a libertação de 10 reféns israelitas vivos, 18 corpos devolvidos e ajuda humanitária imediata ao enclave.

Trump promete ser “muito firme” com Netanyahu, apesar da aliança de longa data entre ambos, para travar o conflito que já causou mais de 57 mil mortos desde outubro de 2023. O Presidente norte-americano acredita haver “boas hipóteses” de se chegar a um acordo ainda esta semana.

Leia a notícia completa aqui.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

284 mortes em excesso durante a vaga de calor

A Direção-Geral da Saúde revelou hoje que entre 28 de junho e 7 de julho morreram 284 pessoas a mais do que o habitual em Portugal continental, sobretudo entre os idosos com 85 ou mais anos de idade.

O relatório destaca a necessidade de reforçar os avisos à população mais vulnerável e melhorar os serviços de apoio, especialmente durante os períodos de temperaturas extremas.

Leia a notícia completa aqui.

Défice ambiental em Portugal atinge 1,6 mil milhões € por ano

A Comissão Europeia alertou que Portugal tem um défice anual de investimento ambiental de cerca de 1,6 mil milhões de euros — o equivalente a 0,65 % do PIB —, abaixo da média da UE (0,77 %).

O défice concentra-se em áreas como biodiversidade, tratamento de resíduos e gestão da água, apesar dos progressos já alcançados através do plano nacional para a água e saneamento.

Leia a notícia completa aqui.

Trump ameaça tarifas globais e países do BRICS

Os EUA vão aplicar tarifas recíprocas a partir de 1 de agosto, caso não haja novos acordos comerciais. Donald Trump prometeu “pressão máxima” e admitiu taxas entre 10% e 70%.

O Presidente também ameaçou com uma tarifa adicional de 10% para países alinhados com as políticas do BRICS, acusando o bloco de ser “antiamericano”.

A cimeira do BRICS, no Rio de Janeiro, criticou medidas protecionistas e reforçou a aposta no comércio em moedas locais e num sistema alternativo ao dólar e ao SWIFT.

Leia a notícia completa aqui.