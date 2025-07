Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Devido à realização do 48.º Grande Prémio Internacional de Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho, no dia 11 de julho, entre as 12h30 e as 14h30, e no dia 13 de julho 2025, entre as 14h00 e as 16h00, estão previstos cortes de trânsito rodoviário na cidade.

Assim, não será "permitida a circulação de qualquer viatura nas seguintes artérias" na cidade de Torres Vedras:

A PSP explica que, "se pretender fazer uso da sua viatura entre 12h30 e as 14h30 do dia 11 de julho 25 e as 14h00 e as 16h00, do dia 13 de julho 2025, não deve parqueá-la nas artérias integradas no percurso, nem nas áreas diretamente adjacentes".

As autoridades pedem ainda que sejam seguidas "as indicações dos polícias colocados ao longo do percurso da prova", de forma a não comprometer a segurança dos cidadãos e da prova desportiva.

Quem assiste à prova deve fazê-lo "nos locais indicados, afastados da berma e sem interferir com a circulação dos participantes", sem atravessar ou circular "por qualquer meio nos arruamentos de passagem dos atletas".

"A circulação nas vias indicadas é estritamente proibida, independentemente do motivo (mesmo operações logísticas como abastecimento de estabelecimentos, entrega de encomendas, etc)", diz ainda a PSP.