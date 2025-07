Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Foi o número que ele utilizou com orgulho e distinção, liderou-nos a várias vitórias. O Diogo Jota será o eterno número 20 do Liverpool Football Club", pode-se ler no site oficial do clube inglês.

"Depois de consultar a sua mulher, Rute, e a família", o clube anunciou que vai retirar o número a todos os níveis, incluíndo no futebol feminino e no futebol das suas camadas jovens.

"O Liverpool Football Club considera que ele será eternamente o nosso número 20", finaliza o comunicado.

O jogador do Liverpool morreu num acidente de carro em Zamora, Espanha, ao quilómetro 65 da A-52. Do acidente resultou também a morte de André Silva, irmão de Diogo, extremo que representava o Penafiel, da II Liga de futebol.

Segundo as autoridades, o carro incendiou-se e as chamas espalharam-se para a vegetação próxima. A Guardia Civil diz que em causa esteve o rebentamento de um pneu, que levou ao despiste após uma ultrapassagem.