A seleção portuguesa de futebol de sub-17 conquistou hoje o mundial da categoria e consolidou uma tradição de excelência na formação do futebol luso.

Sub-17: o título mundial e europeu

O triunfo no Campeonato do Mundo de sub-17, obtido em Doha, no Qatar, é histórico: Portugal bateu a Áustria por 1-0 na final, com um golo decisivo de Anísio Cabral. Esta geração já tinha demonstrado muito talento ao conquistar, este ano, o título europeu de sub-17, derrotando a França por 3-0 na final. Com este sétimo título europeu neste escalão (considerando as edições anteriores em Sub-16), Portugal afirma-se como uma potência mundial.

Sub-19: a continuidade do sucesso

No escalão acima, o mesmo sucesso. Em 2018, a seleção de sub-19 conquistou o Campeonato Europeu, aproveitando o talento de jogadores que já se haviam destacado no Europeu sub-17 de 2016.

Sub-20: a 'Geração de Ouro' e os Mundiais

Portugal venceu o Mundial de sub-20 em 1989 e 1991, sendo que a edição de 1991, realizada em Portugal, revelou a famosa 'Geração de Ouro', que mais tarde iria alimentar a seleção principal e moldar o futebol nacional durante anos.

Outros escalões e a tradição de sucesso

Além das conquistas em sub-17, sub-19 e sub-20, Portugal venceu várias edições do Campeonato Europeu Sub-16 e Sub-18 nas décadas de 1980, 1990 e 2000, incluindo títulos em 1989, 1994, 1995, 1996, 1999 e 2000.

Com a conquista desta tarde, o palmarés de Portugal nas camadas jovens chega aos 13 títulos internacionais entre Europeus e Mundiais.

