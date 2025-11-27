Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ronaldo vai tornar-se acionista da WOW FC, uma empresa espanhola de MMA, sediada em Madrid, que é conhecida por organizar grandes eventos. A WOW FC afirma que tem registado um crescimento em todos os segmentos demográficos, com a frequência dos seus eventos a aumentar mais de 400% ano após ano e a venda de bilhetes a ultrapassar os cinco mil espetadores por evento.

A nível internacional, a WOW tem organizado eventos em mais de 170 países, querendo afirmar-se como "uma das forças emergentes mais dinâmicas nos desportos de combate", segundo uma informação da empresa.

"O MMA representa valores em que realmente acredito: disciplina, respeito, resiliência e a busca constante pela excelência. A WOW FC está a construir algo único e poderoso, e tenho orgulho em juntar-me a este projeto para ajudar a elevar o desporto e inspirar a próxima geração", afirmou Cristiano Ronaldo em comunicado de imprensa.

A organização afirma ainda que o papel de Ronaldo será "orgânico e ativo", ajudando a expandir o MMA como "um catalisador para melhorar a vida de milhões de pessoas".

