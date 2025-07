Vento forte e subida da temperatura

A semana arranca com o céu geralmente limpo, mas com nuvens matinais em várias regiões. Vento forte e pequenas variações de temperatura também marcam o dia.

Leia a notícia aqui.

Trump fala hoje com Putin

Na última sexta-feira, Donald Trump deixou uma promessa: "Acho que vou ter uma grande declaração para fazer sobre a Rússia na segunda-feira". As negociações para a resolução do conflito na Ucrânia continuam, com entraves feitos por Putin.

Acompanhe as atualizações aqui.

Presidente americano vaiado na entrega de prémios

Donald Trump estava na frente e no centro da cerimónia de levantamento do troféu pelo Chelsea e foi vaiado na final do Mundial de Clubes FIFA, no Estádio MetLife, este domingo, em East Rutherford, Nova Jersey.

Leia a notícia aqui.

Sismo de 5,5 de magnitude atinge costa de Almeria, em Espanha

Um sismo de magnitude 5,5 na escala Richter abalou, na manhã desta segunda-feira, a costa de Almeria, em Espanha.

Leia a notícia aqui.

Megaoperação da GNR em Aljustrel e Alcácer do Sal detém 16 suspeitos por tráfico de droga

A operação decorre de uma investigação que se prolongava há cerca de dois anos e que permitiu às autoridades concluir que o grupo atuava de forma organizada e hierarquizada, estando envolvido em diversas atividades criminosas.

Leia a notícia aqui.