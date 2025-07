Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta segunda-feira, 15 de julho, o tempo em Portugal continental será marcado por céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade durante a manhã, especialmente nas regiões Norte e Centro, bem como em zonas do litoral oeste da região Sul.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê vento fraco a moderado do quadrante norte, tornando-se por vezes forte — com rajadas até 40 km/h — no litoral oeste e nas terras altas, principalmente a partir do final da manhã. Na costa sul do Algarve, o vento poderá rodar temporariamente para sudoeste durante a tarde.

As temperaturas vão registar uma ligeira subida em grande parte do país, com exceção da máxima no litoral da região Centro, onde poderá ocorrer uma pequena descida. Há ainda possibilidade de formação de neblina matinal em alguns pontos.

Previsão por regiões:

Grande Lisboa:

Céu pouco nublado ou limpo, com períodos de muito nublado até ao meio da manhã. O vento será fraco a moderado de norte/noroeste, podendo soprar com mais intensidade junto à faixa costeira, sobretudo a partir do meio da manhã. A temperatura mínima esperada nesta zona são 17.º C de mínima e 28.º C máxima.

Grande Porto:

Condições semelhantes às da capital, com céu pouco nublado e maior nebulosidade nas primeiras horas do dia. O vento será fraco a moderado de norte, intensificando-se gradualmente e podendo atingir os 40 km/h junto à costa. Aqui a temperatura irá rondar os 15.º C de mínima e 25.º C máxima.

Estado do mar: