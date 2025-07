A partir de 5 de novembro, elas estão de volta ao Teatro Villaret, em Lisboa, de quarta a domingo, para mais uma temporada de gargalhadas, confissões e partilhas sobre o maravilhoso — e caótico — mundo da maternidade, avança a produtora Força de Produção.

Encenado por Ricardo Neves-Neves, “MÃES” é a versão portuguesa do sucesso internacional da autoria de Sue Fabisch, protagonizado por Ana Cloe, Gabriela Barros, Raquel Tillo e Tânia Alves. Com adaptação e tradução de Henrique Dias (também responsável pela tradução das letras das canções, em parceria com Miguel Viterbo) e direção musical de Artur Guimarães, "MÃES" é um espetáculo hilariante e comovente, onde cada gargalhada esconde um bocadinho de verdade.

O 24notícias (anteriormente SAPO24), marcou presença no ensaio de imprensa do ano passado e contou tudo aqui.

No palco, é exposta a realidade da maternidade com quatro mães (três mães e uma grávida).

O enredo da peça desenrola-se numa tarde e noite em que o grupo de amigas se encontra para o baby shower de uma delas, Ana, interpretada por Raquel Tillo. De seguida, acabam a partilhar todo um conjunto de experiências sobre maternidade, gravidez, vida familiar, intimidade e questões femininas, que num tom sempre humorístico transporta o público para a exaustão constante de ter filhos.

Sempre com música ao vivo e músicos que participam na ação, tocada por um piano, bateria e guitarra, bem como outros instrumentos, mesmo em momentos em que não se canta, o público pode assistir a uma montanha-russa de emoções entre quatro amigas que falam abertamente sobre questões que todas as famílias sabem identificar.

Os bilhetes já estão à venda e custam 22 euros. Podem ser adquiridos aqui, sendo que existem datas até dezembro.