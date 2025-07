Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Dois homens, de 31 e 41 anos, foram detidos no passado dia 9 de julho por burla com recurso à aplicação MB Way, no concelho de Campo Maior, distrito de Portalegre. A detenção foi feita pelo Posto Territorial de Campo Maior da GNR, no âmbito de uma ação de patrulhamento, informam em comunicado.

Segundo o Comando Territorial de Portalegre, os militares da Guarda identificaram os dois indivíduos nas imediações de uma caixa automática da rede Multibanco, onde exibiam comportamentos considerados suspeitos. A abordagem permitiu confirmar que tinham acabado de enganar uma vítima através da aplicação MB Way, levando à sua detenção em flagrante delito.

Durante a operação, foram apreendidos 220 euros em numerário e dois telemóveis. Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Elvas.

A GNR relembra que as burlas através de plataformas digitais continuam a aumentar e deixa alguns conselhos à população para evitar ser enganada, nomeadamente: não aceitar métodos de pagamento desconhecidos; nunca associar números de telefone que não sejam seus às contas bancárias; e verificar regularmente os extratos bancários.

A Guarda reforça ainda a importância de desconfiar de mensagens ou e-mails que peçam dados pessoais e de confirmar, junto do banco, qualquer método novo de pagamento antes de o utilizar.