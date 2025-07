Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Comando Territorial de Beja da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Aljustrel, deteve no passado dia 10 de julho 13 homens e três mulheres, com idades entre os 22 e os 53 anos, por suspeitas dos crimes de tráfico de estupefacientes, associação criminosa, branqueamento de capitais e detenção de arma proibida. As detenções ocorreram nos concelhos de Aljustrel e Alcácer do Sal.

A operação decorre de uma investigação que se prolongava há cerca de dois anos e que permitiu às autoridades concluir que o grupo atuava de forma organizada e hierarquizada, estando envolvido em diversas atividades criminosas.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Durante a operação foram cumpridos 21 mandados de busca — 13 em residências, cinco em veículos e três em estabelecimentos comerciais — que resultaram na apreensão de um vasto conjunto de material ilícito. Entre os objetos apreendidos, destacam-se: