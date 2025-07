A viagem simbólica liga os dois principais centro de transplantação pulmonar em Portugal e tem como objetivo celebrar a vida e a superação.

A iniciativa, exclusiva para pessoas transplantadas do pulmão, pretende dar visibilidade à realidade de quem passou por este tipo de cirugia e mostrar que a qualidade de vida pode ser recuperada.

Idealizada por José Coelho, utente do Hospital de São João, com o apoio da família, esta aventura foi recebida com entusiasmo pela equipa que o acompanha.

Carla Damas, pneumologista do São João, afirma que a iniciativa é "um gesto comovente e transformador. Esta viagem é um hino à vida, à capacidade de resiliência dos nossos utentes e ao impacto positivo da doação de órgãos”.

“Mais do que um desafio físico, este é um poderoso testemunho de esperança para todos aqueles que aguardam transplante pulmonar”, refere Maria João Baptista, Presidente do Conselho de Administração da ULS São João.

A chegada à capital está prevista para sexta-feira, 18 de julho, dois dias antes de se assinalar o Dia Nacional da Doação de Órgãos e da Transplantação.