Foi hoje inaugurado o novo Hospital de Sintra, uma nova unidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que promete transformar o acesso aos cuidados de saúde no concelho e na região da Amadora-Sintra. A cerimónia contou com a presença do Primeiro-Ministro, da Ministra da Saúde, do Presidente da Câmara Municipal de Sintra e de diversas personalidades do setor da saúde e da administração pública.

Com uma população de quase 386 mil habitantes no concelho de Sintra, e inserido na Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora/Sintra, o novo hospital nasce como resposta à pressão crescente sobre os serviços de saúde numa das regiões com maior crescimento demográfico do país.

Com uma área total de 60.000 m², o Hospital de Sintra inclui:

60 camas de internamento;

4 salas de cirurgia principais e 2 de pequena cirurgia;

34 gabinetes de consulta médica;

54 gabinetes assistenciais para exames;

Serviço de Urgência Básica 24 horas por dia, 365 dias por ano.

Os objetivos assistenciais anuais são ambiciosos:

170 mil consultas externas;

60 mil episódios de urgência, aliviando significativamente a carga atual do Hospital Amadora-Sintra;

8 mil cirurgias, com impacto direto na redução das listas de espera na região.

Um projeto-piloto de cooperação entre Estado e autarquia

O Hospital de Sintra é o primeiro hospital público em Portugal construído e financiado integralmente por uma autarquia. A Câmara Municipal de Sintra investiu 63,8 milhões de euros na construção e entregou a unidade totalmente equipada ao SNS, num modelo inédito de cooperação interinstitucional.

A obra, iniciada em setembro de 2021, demorou três anos e dez meses a ser concluída, tendo envolvido:

119 mil m³ de movimento de terras;

24.063 m³ de betão aplicado;

1.239 portas e 389 janelas instaladas.

Valências clínicas e tecnologia de ponta

O hospital disponibiliza um conjunto alargado de especialidades médicas e cirúrgicas, incluindo:

Medicina Interna;

Cirurgia Geral;

Ortopedia;

Ginecologia e Obstetrícia;

Pediatria;

Medicina Física e de Reabilitação;

Unidade de Saúde Mental.

Conta ainda com meios complementares de diagnóstico avançados, como imagiologia (TAC, ressonância magnética, ecografia), análises clínicas, cardiologia e pneumologia.

A infraestrutura destaca-se também pelo foco na tecnologia e sustentabilidade, com sistemas de informação integrados, ventilação avançada, gestão de resíduos e eficiência energética.

Integração e resposta articulada

O Hospital de Sintra está totalmente integrado na ULS Amadora/Sintra, partilhando recursos com o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca. Esta articulação permite uma resposta coordenada e contínua aos utentes, melhorando a eficiência e a qualidade dos cuidados.