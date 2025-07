Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O motorista do antigo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, foi condenado esta segunda-feira a 14 meses de prisão com pena suspensa pelo crime de homicídio por negligência inconsciente, avança a SIC Notícias.

A sessão destinada à leitura da sentença aconteceu esta segunda-feira no tribunal de Évora. Em causa está o atropelamento mortal de um trabalhador na A-6 em 2021.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Marco Pontes, que à data do atropelamento mortal do trabalhador Nuno Santos era motorista do então ministro da Administração Interna (MAI), é o único arguido do processo.

O arguido, que deixou de ser motorista do MAI em 2022, esclareceu então no tribunal que ninguém lhe deu instruções sobre a velocidade do carro.

O ministro viajava após uma deslocação a Portalegre, e que não tinha pressa para chegar a Lisboa, sabe-se.