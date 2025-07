Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente dos EUA, Donald Trump, estava na frente e no centro da cerimónia de levantamento do troféu pelo Chelsea e foi vaiado na final do Mundial de Clubes FIFA, no Estádio MetLife, este domingo, em East Rutherford, Nova Jersey.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O chefe de Estado norte-americano foi vaiado ao aparecer nos painéis de vídeo durante o hino nacional antes da partida e, mais tarde, ao sair com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para entregar o troféu da competição, os prémios individuais e as medalhas dos vice-campeões.

Mais tarde, Trump e Infantino carregaram juntos o troféu do Mundial de Clubes para a equipa do Chelsea no palco. Infantino saiu do enquadramento das câmaras de televisão enquanto Trump permaneceu no mesmo lugar, encontrando-se em foco enquanto o capitão do Chelsea, Reece James, levantava o troféu e seus companheiros de equipa comemoravam em redor.

A final do torneio, supostamente destinado a coroar um campeão mundial de futebol de clubes, começou às 15h00, horário local, no meio de um calor escaldante que tem sido um dos temas centrais da polémica competição até agora. Se houve alguma conexão específica dos EUA à competição, ela deveu-se ao Chelsea, de propriedade de um grupo liderado pelo bilionário americano Todd Boehly, que se juntou a Trump, Infantino e ao presidente do PSG, Nasser el-Khelaifi, no palco após a partida.

A segurança no estádio foi significativamente reforçada em relação aos jogos anteriores realizados no local, com agentes dos Serviços Secretos posicionados nos portões do estádio. As filas para entrar andavam lentamente, mas sem grandes incidentes, com as temperaturas chegando a chegar aos 29°C no início do jogo, que foi adiado cerca de oito minutos, avança o jornal The Guardian.