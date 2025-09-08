Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Elevador da Glória vai voltar?

Questionado pelos jornalistas sobre o futuro do Elevador da Glória, o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa lembrou que é preciso "garantir segurança máxima" para que o Elevador da Glória possa voltar a circula, e, para isso, o executivo vai elaborar uma série de medidas para apresentar hoje numa reunião exraordinária.

O PSD/CDS-PP propuseram uma nova tecnologia para melhorar a segurança no Elevador da Glória e exigiram uma investigação mais aprofundada do acidente.

Greve no Metro Lisboa

Ainda na capital, os Sindicatos representativos dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa apresentaram hoje um pré-aviso de greve para os dias 9 e 11 de setembro, entre as 05h00 e as 10h00.

Quem é Sébastien Lecornu?

Em França tudo pode mudar depois da moção de confiança que será votada hoje. O Primeiro-Ministro François Bayrou poderá cair e Sébastien Lecornu, atual ministro das Forças Armadas de França, surge como um dos principais candidatos a suceder.

Como é que o voo de Von der Leyen ficou sem GPS?

Para começar a semana, o 24notícias explica como se procedeu o ataque ao avião da presidente da Comissão Europeia, na semana passada.

Em entrevista ao 24notícias, Tiago Cruz, professor no departamento de engenharia e informática da Universidade de Coimbra, explica que se trata de um caso de jamming, que implica o bloqueio dos sinais do GPS, impedindo que dispositivos recebam a localização correta.

Tiroteio em Jerusalém faz cinco mortos

Do outro lado do mundo, um tiroteio fez 22 feridos e cinco vítimas mortais. Os tacantes, que dispararam contra um autocarro, foram mortos pela polícia.

