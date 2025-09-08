Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O alerta para o tiroteio foi dado às 10h13, horário local. O sucedido ocorreu no cruzamento de Ramot, na Rua Yigal Yadin, em Jerusalém. Os atacantes dispararam contra um autocarro.

Os primeiros números davam conta de 15 feridos e posteriormente subiu para 22. Entretanto, os paramédicos confirmaram a morte de cinco homens. Uma das vítimas tinha cerca de 50 anos e outras três estavam na casa dos 30. Quatro morreram no local e uma no hospital.

Nove pessoas com ferimentos de bala e três com ferimentos devido a estilhaços de vidro foram transportadas para o hospital para receber tratamento.

Os dois atiradores foram neutralizados pela polícia. As autoridades estão a tratar o sucedido como um ataque terrorista.