Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um porta-voz do aeroporto explicou que a área de check-in foi encerrada e evacuada, estando os serviços de emergência no local. “Pedimos aos passageiros que não se desloquem para o Terminal 4 e estamos a apoiar aqueles que já se encontram no local. Todos os outros terminais estão a funcionar normalmente. Forneceremos mais informações assim que possível”, adiantou a mesma fonte.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

De acordo com os bombeiros de Londres, equipas especializadas foram mobilizadas para avaliar a situação. “Parte do aeroporto foi evacuada como medida de precaução enquanto os bombeiros respondem ao incidente”, acrescentou um porta-voz.

Nas redes sociais, começaram a circular imagens que mostram várias ambulâncias junto ao Terminal 4.

O incidente também afetou o transporte ferroviário: a National Rail anunciou que os comboios não estão a efetuar paragens no Terminal 4 devido à intervenção dos serviços de emergência.