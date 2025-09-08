Num comunicado citado na imprensa francesa, o líder francês anunciou que “receberá amanhã o primeiro-ministro Bayrou para aceitar a renúncia do seu governo”.

A presidência “tomou nota” da moção de confiança chumbada e vai escolher um sucessor para François Bayrou "nos próximos dias", refere-se.

"O Presidente da República toma nota do resultado da votação dos deputados, nos termos do Artigo 49.1 da Constituição. Receberá amanhã o Primeiro-Ministro, François Bayrou, para aceitar a renúncia do seu governo", escreveu a presidência, sem dar mais detalhes.

Emmanuel Macron assume, assim, fechar a porta a eleições legislativas antecipadas.