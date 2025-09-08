O Presidente francês, Emmanuel Macron, emitiu um comunicado em que garante que vai nomear um novo primeiro-ministro nos “próximos dias”.
Num comunicado citado na imprensa francesa, o líder francês anunciou que “receberá amanhã o primeiro-ministro Bayrou para aceitar a renúncia do seu governo”.
A presidência “tomou nota” da moção de confiança chumbada e vai escolher um sucessor para François Bayrou "nos próximos dias", refere-se.
"O Presidente da República toma nota do resultado da votação dos deputados, nos termos do Artigo 49.1 da Constituição. Receberá amanhã o Primeiro-Ministro, François Bayrou, para aceitar a renúncia do seu governo", escreveu a presidência, sem dar mais detalhes.
Emmanuel Macron assume, assim, fechar a porta a eleições legislativas antecipadas.
Comentários