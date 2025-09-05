Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O Elevador da Glória, em Lisboa, já foi retirado da calçada e permanece agora sob custódia da Polícia Judiciária, enquanto prossegue a investigação ao acidente que provocou 16 mortos e 22 feridos.
As autópsias às vítimas já foram concluídas, mas as causas do descarrilamento continuam por apurar.
Segundo a SIC Notícias, os resultados preliminares do relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) deverão ser conhecidos ainda hoje, após as perícias realizadas no local em colaboração com a PJ e a Autoridade para as Condições do Trabalho.
Entre as hipóteses iniciais, foi apontado o rompimento do cabo de aço que liga e sustenta os dois ascensores, mas não há ainda certezas.
O Presidente da República apelou à “rapidez” da investigação, sublinhando a importância de esclarecer responsabilidades e evitar novas tragédias.
Comentários