Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Elevador da Glória, em Lisboa, já foi retirado da calçada e permanece agora sob custódia da Polícia Judiciária, enquanto prossegue a investigação ao acidente que provocou 16 mortos e 22 feridos.

As autópsias às vítimas já foram concluídas, mas as causas do descarrilamento continuam por apurar.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Segundo a SIC Notícias, os resultados preliminares do relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) deverão ser conhecidos ainda hoje, após as perícias realizadas no local em colaboração com a PJ e a Autoridade para as Condições do Trabalho.

Entre as hipóteses iniciais, foi apontado o rompimento do cabo de aço que liga e sustenta os dois ascensores, mas não há ainda certezas.

O Presidente da República apelou à “rapidez” da investigação, sublinhando a importância de esclarecer responsabilidades e evitar novas tragédias.