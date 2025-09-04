Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Face ao trágico acidente no Elevador da Glória em Lisboa, que resultou em várias vítimas mortais e feridos, a Fidelidade expressa o seu profundo pesar e endereça sentidas condolências às famílias e amigos das vítimas. A prioridade absoluta neste momento é apoiar todos os que foram afetados por esta tragédia”, diz em comunicado, obtido pelo 24notícias.

A Fidelidade é a seguradora contratada pela Carris.

“Para apoiar as vítimas e as suas famílias, a Fidelidade enquanto seguradora da Carris, disponibilizou uma linha direta de atendimento telefónico em português, inglês e francês, tendo em conta o elevado número de cidadãos estrangeiros envolvidos, através do número (217948826), disponível 24 horas por dia 7 dias por semana, bem como equipas especializadas de apoio psicológico”, acrescentam.

“Reiteramos a nossa total disponibilidade para colaborar com todas as entidades competentes e facilitar de forma rápida e transparente os processos de indemnização e de assistência necessários”, diz ainda. “O nosso compromisso é estar ao lado das vítimas, das suas famílias e de toda a comunidade, prestando o apoio que esta situação exige com a máxima responsabilidade, humanidade e respeito”.

Recorde-se que um dos feridos do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, não resistiu aos ferimentos durante a noite, elevando para 16 o número de mortos, segundo confirmou Proteção Civil esta tarde.

O Elevador da Glória descarrilou ontem, pelas 18h00 e 38 pessoas estiveram envolvidas no acidente e 21 ficaram feridas.

Quanto à nacionalidade das vítimas transportadas para os hospitais, foram identificados até ao momento quatro cidadãos portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, um francês, um suíço e um marroquino. Falta apurar a nacionalidade de quatro feridos.